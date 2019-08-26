Bağcılar'da iki bina boşaltıldı: Mahalle sakinleri kentsel dönüşüm istiyor

26.08.2019 - 13:41

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı bina kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle belediye ekipleri tarafından mühürlenerek boşaltıldı. Sokak ve bina çevresi güvenlik gerekçesiyle bariyerlerle çevrildi. Bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının yanına, gidecek yeri olmayanlarda çevredeki otellere yerleştirildi. 1978 yılı yapımı olan ve ruhsat-iskanı bulunmayan binadan beton örnekleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Rapordan çıkacak sonuca göre Bağcılar Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılacak. Bina sakinlerinin daha önce herhangi bir beton ölçüm talebi ya da risk analizi talebinde bulunmadığı da öğrenildi. NTV ekibinden Pınar İlik Üçer, canlı yayında son durumu aktardı.