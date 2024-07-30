Bağcılar'da yol verme kavgası: Sürücüye saldıran trafik magandası yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüye saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, "Saldırıya uğrayan kişinin tedavisi devam etmektedir. Halkımızın huzurunu bozanları, Trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri, düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yolları kapatanları, masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz. Bunları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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