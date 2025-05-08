Bahar Aksu cinayeti: Yeni görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Şişli'de işe gittiği sırada eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu’nun, kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Aksu'nun öldürülmeden önce eski eşi Rüstem E. ile arkadaşları tarafından kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların Bahar Aksu’yu zorla araca bindirilmeye çalıştığı, Aksu’nun ise çığlıkla yardım istediği anlar yer alıyor.
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