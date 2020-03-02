Bahar Kalkanı Harekatı'nın silahları

Türkiye de yerli olarak aktif şekilde üretilmekte ve kullanılmakta olan birçok insansız hava aracı mevcut. Bu araçlar İdlib'deki operasyonda da aktif olarak görev alıyor. NTV ekibinden Yağız Şenkal, canlı yayında o silahlar hakkında bilgi verdi.
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02.03.2020 - 15:38| Son Güncelleme : 02.03.2020 - 16:05
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