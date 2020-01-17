Bahçeli: CHP, Yurtta Sulh Konseyi için önerge verse anlamlı olur

Gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Bahçeli, CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayak önergesi için "Bunu çok saptırıyorlar. İşte zaten bizi düşündüren, CHP’ye olan güvenimizi sarsan nokta burasıdır" diye konuştu. NTV ekibinden Celal Çamur, ayrıntıları aktardı.

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