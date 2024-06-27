Bahçelievler Belediye Başkanı: 1994’te binaya 3 kat daha eklenmiş
Bahçelievler'de bir bina kısmen çöktü. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. NTV canlı yayınına bağlanan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "80 yapımı 4 katlı bir bina var. 1994’te 3 kat daha yapılmış. 7 katlı binada gece yoğun bir ses gelince komşularımız çıkıyor dışarı ve 3 katı çöküyor. Şu an duranlar 4,5,6 ve 7. katlar." dedi.
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