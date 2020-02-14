Bahçelievler'de 7 katlı bina neden çöktü?

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm amacıyla 1 ay önce boşaltılan bina çöktü. Enkaz altında kalan biri olma ihtimaline karşı çalışma başlatıldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, binanın yıkımının yarın yapılacağını, çökmenin nedeninin ise kolon demirlerinin alınması olduğunu söyledi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Anadolu Yakası İnşaat Mütehitler Derneği Başkan Yardımcısı ve Mimar Ahmet Erkurtoğlu, NTV ekibinden Osman Terkan'ın sorularını yanıtladı.
14.02.2020 - 17:30| Son Güncelleme : 14.02.2020 - 17:47
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