Bahçelievler'de kentsel dönüşümle yapılan sitedeki binalar "dayanaksız" çıktı
İstanbul Bahçelievler'de site sakinleri, binalarının eski ve depreme dayanıksız olması nedeniyle 2019 yılında kentsel dönüşüm için bir inşaat firmasına başvurdu. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binaların yerine yapılan yeni yapı, inşaat halindeyken hak sahiplerinin şikayeti üzerine yapılan incelemelerde depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Hak sahiplerinden Ali Özdemir, "Burada hiçbir insan evladı oturmaz. Oturulmamalı. Burası şu an inşaat değil tabuttur." derken ucuza inşaat yapabilmek için firmanın kalitesiz beton ve eksik demir kullandığını öne süren Burhan Gümüş, "Eski binamızı çürük diye yıktırdık, yeni bina eskisinden daha çürük çıktı." ifadelerini kullandı.
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