Bahçelievler'de riskli iki bina yıkılıyor (NTV ekibi yıkım alanında)

İstanbul Bahçelievler'de 5,8'lik depremde hasar gördüğü için boşaltılan 7 katlı bina çökmüştü. Aynı depremde zarar gördügü için boşaltılan 2 bina bugün kontrollü olarak yıkılıyor. Ay sonuna kadar Bahçelievler'de 26 bina yıkılmış olacak. NTV ekibinden Ilgaz Gürsoy Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde yıkılan binanın önünden son durumu aktardı.

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