Bahçesine ıspanak ekerken silah buldu: Biri büyü yaptı sandım
İstanbul Pendik’te yaşayan Yakup Torun, ıspanak ekmek için bahçesini sürerken gömülü halde silah ve şarjör buldu. Çok şaşırdığını anlatan Torun ‘‘Yere atınca ses geldi, kemik sandım. Biri büyü yapıp gömdü diye düşündüm ama poşeti açıp namluyu görünce jandarmaya haber verdik’’ dedi. Silah ve şarjör, incelenmek üzere jandarma tarafından teslim alındı.
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ntv.com.tr 26.09.2021 - 13:05| Son Güncelleme : 26.09.2021 - 13:10
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