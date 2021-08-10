Bahşiş için sıra dışı yöntem:Düğün konvoyunun önünü trenle kestiler

Van’ın Özalp ilçesinde, Kapıköy Gümrük Kapısı güzergahında çalışan iki makinist, düğün konvoyundan bahşiş almak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Makinistler, hemzemin geçide yaklaşan gelin arabasının önünü trenle kesti. Konvoydakilerden iki kişi, araçlarından inerek makinistlere bahşiş verdi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, beğeni topladı.

ntv.com.tr 10.08.2021 - 16:03 | Son Güncelleme : 10.08.2021 - 16:13

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