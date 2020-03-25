Bakan Akar: Solunum cihazları yapılması için talimat verdik

Milli Savunma Bakanlığı, birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği koronavirüs mücadele merkezi kuruldu. O merkezi ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da virüsle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalar geldi. Bakan Akar, TSK bünyesinde virüsle mücadelede kullanılacak ilaç üretme çalışması başlatıldığını açıkladı.

NTV 25.03.2020 - 12:08 | Son Güncelleme : 25.03.2020 - 12:38

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER