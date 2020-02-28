Bakan Akar ve kuvvet komutanları İdlib'deki harekat için sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlibdeki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor. Bakan Akar, sabahın ilk ışıklarına kadar faaliyetleri ekranlardan takip etti.

28.02.2020 - 07:00 | Son Güncelleme : 28.02.2020 - 07:32

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER