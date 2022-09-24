Bakan Akar'dan Yunan bakana yanıt: Yüzme bilmek işlerine yarayacak
Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken sözler geldi. Bakan Akar, Yunan mevkidaşının Meis Adası'nı ziyareti sırasında Kaş kıyılarına bakarak söylediği "Karşıya yüzüp geleyim mi bakalım ne olacak?" ifadesine yanıt verdi. Akar, "Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek çok işlerine yarayacak gibi" dedi.
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