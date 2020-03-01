Bakan Çavuşoğlu: Saldırgan rejim durdurulmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmenin ardından İdlib'deki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. "Kalıcı bir ateşkesi sağlamak için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi. NATO'nun müttefiki Türkiye'yi desteklemesi gerektiğini de belirten Çavuşoğlu, ABD'nin patriotları geri göndermesi gerektiğini söyledi.

NTV 01.03.2020 - 10:22 | Son Güncelleme : 01.03.2020 - 11:13

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