Bakan Çavuşoğlu'dan Libya ve Süleymani açıklamaları (NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şevkat anlattı)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Meclisi'nin yabancı askerlerin ülkeyi terk etmesi yönündeki kararının bağlayıcı olmadığını belirtti. Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, ABD-İran gerilimine ilişkin önemli mesajlar verdi. Taraflara itidal çağrısında bulunan Çavuşoğlu, "Gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi. Toplantıya katılan NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şevkat, canlı yayında ayrıntıları aktardı.
06.01.2020 - 12:08| Son Güncelleme : 06.01.2020 - 12:10
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