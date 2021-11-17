Bakan Ersoy: Galataport İstanbul dünyanın en iyi limanlarından
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'de turizm toplantısına katıldı. Bakan Ersoy Galataport İstanbul'un dünya çapındaki önemine dikkat çekti. Bakan Ersoy, Türkiye ve Yunanistan'ın rakip ülke değil partner ülke olduğunu söyledi.
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