Bakan Kasapoğlu: Bütün öğrenci yurtlarımız dört dörtlük

NTV yayınına konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu öğrenci yurtlarıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Kasapoğlu, pandemi sürecinin etkisiyle bir yoğunluk yaşandığını belirtip, ek yerleştirme süreci ile sorunun aşılacağını söyledi. (Haber:Selen Yalaz Kamera:Yasin Gündoğdu)

NTV 22.09.2021 - 17:24 | Son Güncelleme : 22.09.2021 - 17:29

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