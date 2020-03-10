Bakan Koca: 60 yaş üstü evden çıkmasın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu an tespit edilen corona virüs vakası olmadığını açıkladı. Sağlık Bakanı, özellikle yurt dışından dönenlere yönelik uyarılarda bulundu, "60 yaş üstü kişiler zorunlu değilse dışarı çıkmasın" dedi.
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NTV 10.03.2020 - 10:20| Son Güncelleme : 10.03.2020 - 10:34
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