Bakan Koca açıkladı: 5 maddede salgında yeni kararlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca beş maddelik yeni kararları açıkladı. Buna göre açık alanlarda maske zorunluluğu sona erdi. HES kodu uygulaması kaldırıldı. Okullarda da iki vaka çıkması halinde sınıfların kapatılması uygulamasına artık gerek görülmediği kaydedildi.
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