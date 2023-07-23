Bakan Koca, bir aile hekiminin köylerde verdiği mobil sağlık hizmetinin videosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Samet Gültekin'in, mobil hizmet programı kapsamında bazı köylerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti verdiği anların videosunu paylaştı. Videoda doktor Gültekin, mobil hizmet programı kapsamında Çavdarlı, Nurgöz, Boyalı ve Bostanlık köylerinin kendisinin sorumluluğunda olduğunu belirterek, Çavdarlı ve Nurgöz köylerinde vatandaşlara verdiği sağlık hizmetini anlattı.
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