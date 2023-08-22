Bakan Özhaseki'den İstanbul uyarısı: 600 bin bina yıkılır
Deprem bölgesindeki çalışmalar ne durumda? İstanbul'daki deprem hazırlıkları ile kentsel dönüşümde son durum ne? Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı Mehmet Özhaseki, NTV yayınında Funda Görey'in konuğu oldu, sorulara yanıt verdi.
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