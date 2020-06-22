Bakan Pakdemirli: 4,7 milyon kurbanlık hazır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. 1 milyon 2 yüz bin büyükbaş, 3 buçuk milyon da küçükbaş hayvanın kesim için hazır olduğunu açıkladı. Pakdemirli kurban pazarlarında alınacak virüs önlemlerini de anlattı.

NTV 22.06.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 13:33

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