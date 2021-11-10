Bakan Pakdemirli: THK bizim düşmanımız değil

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile muhalefet milletvekilleri arasında orman yangınlarıyla mücadele tartışması yaşandı. Orman yangınlarına müdahale için yeterli uçak bulunmadığı eleştirilerine yanıt veren Pakdemirli, "Uçaktan attığınız su yere düşene kadar kuruyor. Yangınları uçak, techizat söndürmez, bunu söndüren insandır" dedi. Bakan Pakdemirli, Türk Hava Kurumu'nun etkin kullanılmadığı iddialarına ise, "Biz Türk Hava Kurumu'na düşman bir kurum değiliz. THK'ya yardım ediyoruz. Belki 200 milyona yakın para ödedik. Şu anda göklerimizde uçan Rus uçakları THK tarafından kiralandı" yanıtını verdi.
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NTV Haber 10.11.2021 - 03:17| Son Güncelleme : 10.11.2021 - 03:24
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