Bakan Pekcan: Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi zorunluluk

Zirve için Davos'ta bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ''Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gecikti. Artık AB'nin de Türkiye'nin de üçüncü ülkelerle geniş kapsamlı anlaşmaları mevcut. Konseyden yetkilendirme bekleniyor, bu güncellenmenin başlaması engelleniyor. Artık bunun bir zorunluluk olduğunu görüyoruz. 2020'de bu konuda adım atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. Pekcan, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

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