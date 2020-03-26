Bakan Selçuk ve Koca'dan açıklama

Bilim Kurulu toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Eğitime verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Uzaktan eğitim süreci bu tarihe kadar devam edecek. Üniversitelerdeki 3 haftalık tatilin uzayıp uzamayacağına ise, YÖK karar verecek. Bakan Koca, tedavileri tamamlanan 26 hastanın taburcu edildiğini açıkladı.
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NTV Haber 26.03.2020 - 00:11| Son Güncelleme : 26.03.2020 - 00:21
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