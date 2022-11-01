Bakan Soylu, Jandarma ve EGM'den Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de metamfetamin kullanımına ilişkin açıklamaları yeni bir tartışma başlattı. Uyuşturucu ile mücadelede hükümete yönelik suçlamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.
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