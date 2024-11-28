Bakan Uraloğlu NTV'de yanıtladı: Roblox yeniden açılacak mı?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox'un zararlı içerikleri çıkarmaya başladığını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Süreç tamamlandığında mahkemeye yeniden başvurabilirler." dedi. NTV'ye konuşan Uraloğlu, sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme hazırlığında olduklarını da açıkladı. Motokuryelerle ilgili de yeni hazırlık var. Amaçsa hem kuryelerin hem de tüketicinin kişisel verilerini korumak. (Haber: Sibel Can)
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