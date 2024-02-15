Bakan Uraloğlu NTV'ye konuştu: Geçen yıl 800 bin siber saldırı önlendi
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), 7-24 esasına göre çalışarak saldırıları tespit edip engelliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merkezde NTV'nin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, "Zararlı operasyonlara karşı koyma noktasında çok ciddi önlem almış durumdayız." dedi.
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