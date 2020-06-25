Bakan Varank: Birkaç ay içerisinde müjdeli haberi verebiliriz

Virüse karşı yerli aşı çalışmaları devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çalışmaya dair son gelişmeleri paylaştı. "Birkaç ay içinde müjdeli haber verebiliriz" dedi. Bakan Varank, yerli ilaç sanayiine desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

NTV 25.06.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 11:06

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