Bakanlık açıkladı: 386 üründe taklit ve tağşiş var (İstanbul'da düşündüren tablo)
Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürünlerin listesini açıkladı. İstanbul'da geçen yıl yapılan denetimlerde ortaya çıkan tablo düşündürücü. Et ürünlerinde olmaması gereken neredeyse her şey bulundu, süt ürünleri de sıkıntılı. Hileli ürünler bunlarla sınırlı değil. İşte ayrıntılar...
15.01.2020 - 16:35| Son Güncelleme : 15.01.2020 - 16:40
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