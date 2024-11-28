Bakanlık açıklamaya devam ediyor: Çikolatada ilaç etken maddesi çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve hileli gıda ürünlerini açıklamaya devam ediyor. Et, zeytinyağı, baharat derken listeye çikolata da eklendi. Bazı firmaların ürünlerinin içinde ilaç etken maddeleri bulundu. (Haber: Canan Yıldırım Girgin Kamera: Sedat Kılıç)