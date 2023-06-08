Kiracının kapısına kürekle dayandı: Elektrik saatini söktü

İstanbul Bakırköy'de bir ev sahibi, evinden çıkmasını istediği kiracısını ikna edemeyince daireye ait elektrik saatini söktü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ev sahibi hakkında daha önce de mahkeme tarafından verilmiş uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ