Kiracının kapısına kürekle dayandı: Elektrik saatini söktü
İstanbul Bakırköy'de bir ev sahibi, evinden çıkmasını istediği kiracısını ikna edemeyince daireye ait elektrik saatini söktü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ev sahibi hakkında daha önce de mahkeme tarafından verilmiş uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı.
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