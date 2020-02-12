İstanbul'da otopark girişine parkla başlayan tartışma büyüdü (Girişi kapatan araca böyle çarptı)
İstanbul Bakırköy’de bir sürücü, park yeri tartışması sonrası defalarca otopark önünü kapatan otomobile çarptı. Hızla gaza basan sürücü, apartman bahçesine uçarken o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Olayda 3 araçta hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Kaza sonrası sürücülerin birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
12.02.2020 - 17:34| Son Güncelleme : 12.02.2020 - 17:50
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