Bakü semalarında Akıncı TİHA ile savaş uçağı MiG-29 kol uçuşu yaptı
Akıncı TİHA, Hava Pilot Albay Zaur Rüstemov ile Selçuk Bayraktar’ın kumanda ettiği savaş uçağı MiG-29 ile Bakü semalarında kol uçuşu gerçekleştirdi. Savaş uçağı MiG-29 ve Akıncı TİHA’nın kol uçuşu yaklaşık 1 saat sürdü. Bayraktar ve Rüstemov uçuşun ardından hava üssünde bulunan Azerbaycan Hava Kuvvetleri personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Anadolu Ajansı 25.05.2022 - 16:53| Son Güncelleme : 25.05.2022 - 17:13
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