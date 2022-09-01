Balık yasağı bitti, tezgahta ilk fiyatlar

Denizlerde av yasağı bugün itibarıyla sona erdi, balıkçılar yeniden denizle buluştu. Tutulan ilk balıklar da tezgahlarda yerini aldı. Palamutun tanesi 20 liradan, hamsinin kilosu ise 50 liradan satılıyor. İlerleyen günlerde fiyatların düşmesi bekleniyor. Haber: Korhan Varol
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NTV Haber 01.09.2022 - 13:14| Son Güncelleme : 01.09.2022 - 13:30
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