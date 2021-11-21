Balıkçı teknesiyle yüzen yunus gösteri yaptı

Antalya’da tekneye eşlik eden bir yunus, balıkçılara adeta gösteri yaptı. Adrasan açıklarında arkalarında bir yunus olduğunu fark eden balıkçılar, cep telefonuyla o anları kaydetti. Tekneyle beraber uzun süre yüzen yunusun denizden fırlayarak yaptığı hareketler balıkçıları mutlu etti.

Haberler - ntv.com.tr 21.11.2021 - 15:14 | Son Güncelleme : 21.11.2021 - 15:28

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