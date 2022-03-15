Balıkçıların verdiği mücadele belgesel oldu

Doğal Hayatı Koruma Vakfı denizlerin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekmek üzere bir belgesel film hazırladı. ‘Denizlerin Koruyucuları: Küçük Ölçekli Balıkçılar’ belgeselinde, Mordoğanlı balıkçıların günlük yaşamları, mücadeleleri, denizle ilişkileri ve hayata geçirdikleri örnek ortak yönetim modeli anlatılıyor. (Haber: Tuana Çiftci - Kamera: Cahit Kazan)
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