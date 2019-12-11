Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı: Şu ana kadar herhangi bir olumsuz bildirim yok

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi. Deprem İzmir, İstanbul, Manisa, Tekirdağ ve Bursa'da da hissedildi. 4.3 ve 4,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı son durumu NTV yayınında anlattı. Yazıcı, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz bildirim yok" dedi.

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