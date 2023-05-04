Balıkesir'de oto kiralama ofisinde silahlı saldırı kamerada
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olan Gürcan Güler, oto kiralama ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın kaçış anının görüntülendiği olayda, Güler şans eseri yara almadan kurtuldu. Saldırıyı düzenleyenlerin daha önceden bölgede keşif yaptığı ve Güleri takip ettikleri ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.
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