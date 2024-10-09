Balıkesir'de zeytinliklere sıçrayan yangın korkuttu
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde, makilik alanda başlayıp zeytinliklere sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek zeytinlikleri tehdit etti.
Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Erdek ve Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangına havadan destek vermek amacıyla 2 amfibi uçak ve 1 helikopter de kullanıldı.
Kontrol altına alınan yangında, makilik alanlar ve zeytin ağaçları zarar gördü. Ayrıca, yangın sırasında Marmara, Avşa ve Ekinlik Adası'nda kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından adalara elektrik yeniden verildi.
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