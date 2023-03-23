Balıklıgöl'ün kutsal kabul edilen balıkları nereye gitti?
Şanlıurfa'yı vuran selde kentin simgelerinden Balıklıgöl de sular altında kaldı. Çamurla kaplanan tarihi yapıda temizlik çalışmaları sürüyor. Balıklıgöl'ün kutsal kabul edilen balıklarıyla ilgili alınan yasak kararını ve ve çalışmalardaki son durumu NTV ekibinden Nizamettin Kkaplan aktardı. (Kamera:Seyefttin Ay
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