Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası geliyor

Türkiye bu akşam saatlerinde itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğine dikkat çeken NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan ‘‘İstanbul’da bu akşam saatlerinde sağanak yağmur başlayacak ve yarın da devam edecek. Su baskını riski var’’ dedi. Çalışkan, soğuk hava dalgasının cuma gününe kadar etkili olacağını, cumadan sonra sıcaklıkların yeniden yükseleceğini de söyledi. (Haber:Tuana Çiftçi Kamera:Cumhur Çatkaya)
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