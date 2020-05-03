Balkonda ölüme 10 gözaltı

İstanbul Bahçelievler'de balkonda başına kurşun isabet eden kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Çocuğun ağabeyi ve görgü tanıkları sokaktaki çatışma anında yaşananları anlattı.
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NTV Haber 02.05.2020 - 23:44| Son Güncelleme : 03.05.2020 - 00:13
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