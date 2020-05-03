Balkonda ölüme 10 gözaltı

İstanbul Bahçelievler'de balkonda başına kurşun isabet eden kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Çocuğun ağabeyi ve görgü tanıkları sokaktaki çatışma anında yaşananları anlattı.

NTV Haber 02.05.2020 - 23:44 | Son Güncelleme : 03.05.2020 - 00:13

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