İstanbul Büyükçekmece’de veterinerden kedisini almak için evden çıkan Betül Şen, balkondan düşen köpeğini havada yakaladı. Komşusunun seslenmesiyle köpeğinin balkonun kenarına geldiğini fark eden Şen, ‘‘Benim hatam, camları acık unutmuşum. Lia da balkona gelmiş. Arkamı döndüğümde tam balkonun ucundaydı. Dur, geri git diyemeden ayağı kaydı, refleksle havada yakaladım.’’ dedi.
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