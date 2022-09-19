Balkondan kaçmaya çalışırken polise böyle yakalandı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan G.G. balkondan kaçmaya çalışırken yakalandı. Polisin eve baskın düzenlediğini anlayınca yan balkona geçmeye çalışan G.G.’yi polis ‘havada’ yakaladı. İşte cep telefonuyla kaydedilen o ilginç anlar...
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DHA 19.09.2022 - 16:38| Son Güncelleme : 19.09.2022 - 16:55
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