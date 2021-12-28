Balkondan park halindeki aracın üzerine düştü

İstanbul Esenyurt’ta bir kadın, üçüncü kattaki evinin balkonundan park halindeki arabanın üstüne düştü. Kadının biri tarafından mı atıldığı yoksa kendi mi düştüğü araştırılıyor. Sesleri duyup balkona çıkan mahalle sakini Yunus Bayram ‘‘Karım öldü diye biri bağırıyordu. Sonra polis gelip aileyi götürdü’’ dedi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberler - ntv.com.tr 28.12.2021 - 10:01 | Son Güncelleme : 28.12.2021 - 10:07

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