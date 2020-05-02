Balkonlarda 1 Mayıs'ı kutladılar

Salgın döneminde sağlık çalışanlarına teşekkür alkışı da, 23 Nisan kutlamaları da balkonlarda pencelelerde yapıldı. Dün akşam da, salgın nedeniyle meydanlarda yapılamayan 1 Mayıs kutlamaları balkonlara taşındı.
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NTV 02.05.2020 - 14:04| Son Güncelleme : 02.05.2020 - 14:22
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