Balkonlarda 1 Mayıs'ı kutladılar

Salgın döneminde sağlık çalışanlarına teşekkür alkışı da, 23 Nisan kutlamaları da balkonlarda pencelelerde yapıldı. Dün akşam da, salgın nedeniyle meydanlarda yapılamayan 1 Mayıs kutlamaları balkonlara taşındı.

NTV 02.05.2020 - 14:04 | Son Güncelleme : 02.05.2020 - 14:22

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