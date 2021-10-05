Balonda evlendiler: Fotoğrafçı ve balon pilotu şahitleri oldu
Nevşehir’de bir çiftin nikahı, peribacaları arasında yükselen sıcak hava balonunda kıyıldı. Nikahı belediye başkanı kıyarken, balon pilotu ile fotoğrafçı da çiftin şahitleri oldu. Balon, Kapadokya’daki Aşk Vadisi üzerine geldiğinde ‘evet’ diyen 25 yaşındaki Melis Dağtekin ‘‘Hayatımda ilk kez balona bindim. Onda da nihakım kıyıldı. Çok heyecalandım ama mutluyum’’ dedi.
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ntv.com.tr 05.10.2021 - 13:07| Son Güncelleme : 05.10.2021 - 13:31
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