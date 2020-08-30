Balonlar Türk bayraklarıyla uçtu

Türkiye'nin en önemli turizm yerlerinden olan Pamukkale'de uçuş yapan balonlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk bayraklarıyla havalandı. Pandemi nedeniyle ara verilen balon uçuşları, 22 Ağustos'ta tekrar başlamıştı.
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NTV 30.08.2020 - 12:45| Son Güncelleme : 30.08.2020 - 13:00
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